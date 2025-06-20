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Мужчина и женщина погибли на пожаре в Хабаровске

В Хабаровске следователи проводят проверку по факту гибели мужчины и женщины при пожаре.

Источник: AP 2024

Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Возгорание произошло в ночь на 20 июня на территории частного домовладения по улице Станиславского. Огонь охватил летнюю кухню, пристроенную к жилому дому. После ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела двух человек, проживавших в доме. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

«Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, назначили судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщила и. о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Анна Владиславская.