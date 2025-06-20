Мужчина и женщина погибли на пожаре в Хабаровске

Возгорание произошло в ночь на 20 июня на территории частного домовладения по улице Станиславского. Огонь охватил летнюю кухню, пристроенную к жилому дому. После ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела двух человек, проживавших в доме. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.