В Минске студентка год копила деньги, чтобы слетать на море, но пошла в милицию

После этого в разговор включился сотрудник банка. Он рассказал, что на имя жительницы Минска оформляются кредиты. Следом поступил звонок от лжеправоохранителей, сообщивших, что в отношении студентки заведено уголовное дело и в скором времени к ней приедут с обыском. Звонившие предупредили: чтобы во время обыска все наличные, которые будут найдены в квартире, не изъяли, их нужно задекларировать, то есть положить на безопасный счет.