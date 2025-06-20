В Минске студентка год копила деньги, чтобы слетать на море, но пошла в милицию. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Уточняется, что в Московское РУВД обратилась 20-летняя студента, ставшая жертвой мошенников. Сначала девушке позвонил неизвестный и представился оператором сотовой связи. Звонивший попросил продиктовать ему паспортные данные для продления договора на пользование номером мобильного.
После этого в разговор включился сотрудник банка. Он рассказал, что на имя жительницы Минска оформляются кредиты. Следом поступил звонок от лжеправоохранителей, сообщивших, что в отношении студентки заведено уголовное дело и в скором времени к ней приедут с обыском. Звонившие предупредили: чтобы во время обыска все наличные, которые будут найдены в квартире, не изъяли, их нужно задекларировать, то есть положить на безопасный счет.
«Девушка поверила и перевела мошенникам почти 2 500 рублей, которые в течение года откладывала со стипендии, чтобы слетать на море», — отметили в милиции.
В ведомстве сказали, что было заведено уголовное дело по факту мошенничества.
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