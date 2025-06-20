Адель из уфимской группы AY YOLA победила в топ Forbes «30 до 30»

Солистка этно-поп группы AY YOLA Адель стала одной из победительниц престижного рейтинга Forbes «30 до 30» в музыкальной категории. Этот ежегодный список включает самых перспективных россиян моложе 30 лет, добившихся выдающихся успехов.
Творчество коллектива уже получало высокую оценку. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров присвоил участникам группы звания заслуженной и народных артистов. Поводом стал мировой успех их трека, созданного по мотивам башкирского эпоса «Урал-батыр», который возглавил международные чарты и стал вирусным в соцсетях.
Напомним, AY YOLA — молодой коллектив, чей уникальный стиль сочетает современную музыку с национальными мотивами.
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