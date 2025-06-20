Собянин: Силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировали еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), который направлялся в сторону столицы. Об этом в пятницу, 20 июня, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
— Сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, — уточнил глава города в своем Telegram-канале.
Всего за ночь над территорией страны уничтожили 61 украинский беспилотник. Атаке подверглись Орловская, Курская, Белгородская области и многие другие регионы.
В эту же ночь над Воронежем прогремело по меньшей мере пять взрывов. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны сбивали воздушные цели на подлете к местному нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ).