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Собянин: Силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировали еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), который направлялся в сторону столицы. Об этом в пятницу, 20 июня, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировали еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), который направлялся в сторону столицы. Об этом в пятницу, 20 июня, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, — уточнил глава города в своем Telegram-канале.

Всего за ночь над территорией страны уничтожили 61 украинский беспилотник. Атаке подверглись Орловская, Курская, Белгородская области и многие другие регионы.

В эту же ночь над Воронежем прогремело по меньшей мере пять взрывов. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны сбивали воздушные цели на подлете к местному нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ).

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