Пашинян раскрыл выгоду от потери Карабаха

«Я много думал об этом вопросе, и вот мой вывод таков: мы не потеряли Нагорный Карабах, а обрели Республику Армения», — сказал Пашинян. В своей итоговой речи политик отверг заявления оппозиции о том, что именно он стал первым премьер-министром Армении, признавшим Нагорный Карабах частью Азербайджана.