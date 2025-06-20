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Пашинян раскрыл выгоду от потери Карабаха

Армения стала суверенным государством, когда признала права Азербайджана на Нагорный Карабах в 2022 году. Об этом рассказал премьер-министр Республики Никол Пашинян во время выступления по утверждению исполнения бюджета страны.

По словам Пашиняна, отказавшись от Карабаха, Армения обрела суверенитет.

Армения стала суверенным государством, когда признала права Азербайджана на Нагорный Карабах в 2022 году. Об этом рассказал премьер-министр Республики Никол Пашинян во время выступления по утверждению исполнения бюджета страны.

«Я много думал об этом вопросе, и вот мой вывод таков: мы не потеряли Нагорный Карабах, а обрели Республику Армения», — сказал Пашинян. В своей итоговой речи политик отверг заявления оппозиции о том, что именно он стал первым премьер-министром Армении, признавшим Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Глава правительства отметил, что 6 октября он подтвердил признание территориальной целостности Армении, а также подчеркнул взаимосвязь этого принципа с территориальной целостностью соседних государств. Пашинян акцентировал внимание на том, что проблема Нагорного Карабаха служила инструментом давления, препятствующим становлению Армении как независимого и суверенного государства.

Вопрос о признании Арменией территориальной целостности Азербайджана и, соответственно, отказе от претензий на Нагорный Карабах стал ключевым этапом в изменении внешнеполитического курса страны. После этого Ереван начал активнее развивать отношения с Евросоюзом: в марте 2025 года парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС, однако власти подчеркивают, что окончательное решение будет принято с участием граждан и парламента.

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