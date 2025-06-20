Пашинян раскрыл выгоду от потери Карабаха

По словам Пашиняна, отказавшись от Карабаха, Армения обрела суверенитет.
Армения стала суверенным государством, когда признала права Азербайджана на Нагорный Карабах в 2022 году. Об этом рассказал премьер-министр Республики Никол Пашинян во время выступления по утверждению исполнения бюджета страны.
«Я много думал об этом вопросе, и вот мой вывод таков: мы не потеряли Нагорный Карабах, а обрели Республику Армения», — сказал Пашинян. В своей итоговой речи политик отверг заявления оппозиции о том, что именно он стал первым премьер-министром Армении, признавшим Нагорный Карабах частью Азербайджана.
Глава правительства отметил, что 6 октября он подтвердил признание территориальной целостности Армении, а также подчеркнул взаимосвязь этого принципа с территориальной целостностью соседних государств. Пашинян акцентировал внимание на том, что проблема Нагорного Карабаха служила инструментом давления, препятствующим становлению Армении как независимого и суверенного государства.
Вопрос о признании Арменией территориальной целостности Азербайджана и, соответственно, отказе от претензий на Нагорный Карабах стал ключевым этапом в изменении внешнеполитического курса страны. После этого Ереван начал активнее развивать отношения с Евросоюзом: в марте 2025 года парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС, однако власти подчеркивают, что окончательное решение будет принято с участием граждан и парламента.