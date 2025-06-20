В центре Екатеринбурга автомобиль наехал на мать с ребенком

Дорожный инцидент произошел 19 июня около 18.00 на проспекте Ленина, напротив дома 26. По предварительным данным, водитель Haval, мужчина 1996 г.р., поворачивая налево, не уступил дорогу двум пешеходам — женщине и ребенку. Последние переходили дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, когда на них наехала иномарка.