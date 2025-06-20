В центре Екатеринбурга автомобиль наехал на мать с ребенком

Дорожный инцидент произошел 19 июня около 18.00 на проспекте Ленина, напротив дома 26. По предварительным данным, водитель Haval, мужчина 1996 г.р., поворачивая налево, не уступил дорогу двум пешеходам — женщине и ребенку. Последние переходили дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, когда на них наехала иномарка.
В ДТП пострадал ребенок, которого с травмой живота в сопровождении матери доставили в больницу. О состоянии пострадавших пока ничего неизвестно.
По факту случившегося проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.
Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее при проезде пешеходных переходов, особенно при совершении маневров, и всегда соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам также следует убеждаться в безопасности перехода, даже на регулируемых участках дороги.