Второй за утро дрон ВСУ сбили над Москвой

«Сбили еще один беспилотник, летевший на Москву», — написал мэр российской столицы в telegram-канале. Это уже второй БПЛА, сбитый над Москвой за утро 20 июня. Первый украинский дрон удалось перехватить в 6.55 по МСК. Собянин сообщал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее Минобороны России сообщало о 61 сбитом дроне ВСУ. Силами ПВО перехвачены беспилотники над девятью регионами страны.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше