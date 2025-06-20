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Второй за утро дрон ВСУ сбили над Москвой

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили на подлете к Москве. О ликвидации украинского БПЛА сообщил мэр города Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Сбили еще один беспилотник, летевший на Москву», — написал мэр российской столицы в telegram-канале. Это уже второй БПЛА, сбитый над Москвой за утро 20 июня. Первый украинский дрон удалось перехватить в 6.55 по МСК. Собянин сообщал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Минобороны России сообщало о 61 сбитом дроне ВСУ. Силами ПВО перехвачены беспилотники над девятью регионами страны.

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