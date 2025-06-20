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В Перми продолжается поиск бесследно пропавшего 9-летнего мальчика

Он пропал в Индустриальном районе.

Источник: Соцсети

Поиск бесследно пропавшего 9-летнего мальчика продолжается, сообщили perm.aif.ru в УМВД России по Перми.

Речь идёт о ребёнке, который исчез днём 19 июня в Индустриальном районе города. Накануне сайт perm.aif.ru рассказывал, что маленький пермяк Данил Глушко ушёл из дома на улице Стахановской и пропал. Через несколько часов волонтёры поисковых отрядов опубликовали в социальных сетях ориентировку с приметами мальчика и призвали пермяков присоединиться к поискам ребёнка.

Утром 20 июня сайт perm.aif.ru уточнил в УМВД России по Перми о статусе поисков на второй день исчезновения. В полиции сообщили, что мальчик ещё не найден.

«Поиски продолжаются», — рассказали perm.aif.ru в ведомстве.

Как сообщали волонтёры, рост ребёнка составляет около 140 сантиметров, у него худощавое телосложение и светло-русые волосы. В день исчезновения на мальчике была синяя кофта, черные спортивные штаны, а также футболка и кроссовки голубого цвета.

«Если вам что-либо известно о пропавшем человеке, просьба сообщить по телефонам: 8 922 345−67−02 или 112», — сообщили в поисковом отряде «ПрикамьеПоиск».