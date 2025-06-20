В Перми продолжается поиск бесследно пропавшего 9-летнего мальчика

Речь идёт о ребёнке, который исчез днём 19 июня в Индустриальном районе города. Накануне сайт perm.aif.ru рассказывал, что маленький пермяк Данил Глушко ушёл из дома на улице Стахановской и пропал. Через несколько часов волонтёры поисковых отрядов опубликовали в социальных сетях ориентировку с приметами мальчика и призвали пермяков присоединиться к поискам ребёнка.