В Свердловской области задержали киллеров, которые стреляли в министра

Как сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области, покушение имело место вечером 25 апреля 2018 года. Было возбуждено уголовное дело, но виновных найти не удалось. В 2025 году «глухарь» вернули на доследование и довели до логического конца.
«В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержаны два жителя Талицкого района, являющиеся предпринимателями и работавшие в бизнесе на момент совершения преступления. По версии следствия, весной 2018 года подозреваемые, имея конфликтные отношения с главой муниципалитета, решили совершить его убийство, в том числе и с целью устранения для себя препятствий в ведении предпринимательской деятельности. Для реализации задуманного ими был использован незаконно находившийся в их распоряжении пистолет ТТ (Тульский Токарева)», — рассказали в СК.
К счастью, преступный замысел осуществить не удалось, и Александр Толкачев остался жив.
«Мероприятия по задержанию проведены оперативниками УУР ГУ МВД России по Свердловской области, а также бойцами специального отряда быстрого реагирования областного управления Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками СК России. По местам жительства предполагаемых злоумышленников проведены обыски, в ходе которых изъято несколько образцов огнестрельного оружия, боеприпасов и других предметов, имеющих доказательственное значение. Среди изъятого — пистолет системы ТТ, который, по предварительным данным, мог быть использован при совершении преступления», — прокомментировал начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.
Силовики выясняют возможную причастность стрелков к другим преступлениям.