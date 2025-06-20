В Свердловской области задержали киллеров, которые стреляли в министра

«В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержаны два жителя Талицкого района, являющиеся предпринимателями и работавшие в бизнесе на момент совершения преступления. По версии следствия, весной 2018 года подозреваемые, имея конфликтные отношения с главой муниципалитета, решили совершить его убийство, в том числе и с целью устранения для себя препятствий в ведении предпринимательской деятельности. Для реализации задуманного ими был использован незаконно находившийся в их распоряжении пистолет ТТ (Тульский Токарева)», — рассказали в СК.