Песков: применение США ядерного оружия в Иране будет катастрофой

Песков назвал спекуляциями возможное применение США по Тегерану ядерного оружия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о вероятности использования Соединенными Штатами тактического ядерного оружия против Ирана. Он подчеркнул, что подобные публикации носят спекулятивный характер, а реализация такого сценария привела бы к катастрофическим последствиям.
«Много сейчас спекуляций Такое развитие событий было бы катастрофическим, но спекуляций такое количество, что на самом деле их комментировать невозможно», — сказал Песков в беседе с агентством ТАСС.
Ранее корреспондент телеканала Fox News Джеки Хайнрик заявила, что власти США рассматривают возможность использования тактического ядерного оружия для атаки на иранский подземный объект по обогащению урана в Фордо.
Ранее, 19 июня, Дмитрий Песков уже отмечал, что возможный удар США по объектам в Иране приведет к резкой эскалации напряженности на Ближнем Востоке и осложнит ситуацию в регионе. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что выступает за политико-дипломатические методы разрешения кризисов и призывает все стороны воздержаться от действий, способных спровоцировать новую волну насилия.