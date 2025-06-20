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Песков: применение США ядерного оружия в Иране будет катастрофой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о вероятности использования Соединенными Штатами тактического ядерного оружия против Ирана. Он подчеркнул, что подобные публикации носят спекулятивный характер, а реализация такого сценария привела бы к катастрофическим последствиям.

Песков назвал спекуляциями возможное применение США по Тегерану ядерного оружия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о вероятности использования Соединенными Штатами тактического ядерного оружия против Ирана. Он подчеркнул, что подобные публикации носят спекулятивный характер, а реализация такого сценария привела бы к катастрофическим последствиям.

«Много сейчас спекуляций Такое развитие событий было бы катастрофическим, но спекуляций такое количество, что на самом деле их комментировать невозможно», — сказал Песков в беседе с агентством ТАСС.

Ранее корреспондент телеканала Fox News Джеки Хайнрик заявила, что власти США рассматривают возможность использования тактического ядерного оружия для атаки на иранский подземный объект по обогащению урана в Фордо.

Ранее, 19 июня, Дмитрий Песков уже отмечал, что возможный удар США по объектам в Иране приведет к резкой эскалации напряженности на Ближнем Востоке и осложнит ситуацию в регионе. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что выступает за политико-дипломатические методы разрешения кризисов и призывает все стороны воздержаться от действий, способных спровоцировать новую волну насилия.

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