На пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазута

Напомним, что в апреле специалисты Роспотребнадзора признали почти 150 пляжей Анапы непригодными для купания из-за разлива мазута. Впрочем, не всех туристов это отпугнуло. Множество людей, среди которых есть и дети, купаются в этих водах, несмотря на запрет.