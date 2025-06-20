На пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазута

«Мелкую фракцию нефтепродуктов обнаружили и оперативно убрали муниципальные команды во время ежедневного утреннего мониторинга», — сказано в публикации.
Напомним, что в апреле специалисты Роспотребнадзора признали почти 150 пляжей Анапы непригодными для купания из-за разлива мазута. Впрочем, не всех туристов это отпугнуло. Множество людей, среди которых есть и дети, купаются в этих водах, несмотря на запрет.
Как сообщал Life.ru, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули в Керченском проливе в декабре прошлого года. В результате происшествия в море попало около трёх тысяч тонн мазута.