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На пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазута

На побережье Анапы вновь замечены незначительные следы мазута. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе Кубани со ссылкой на данные, полученные в ходе очередной утренней проверки.

Источник: Life.ru

«Мелкую фракцию нефтепродуктов обнаружили и оперативно убрали муниципальные команды во время ежедневного утреннего мониторинга», — сказано в публикации.

Напомним, что в апреле специалисты Роспотребнадзора признали почти 150 пляжей Анапы непригодными для купания из-за разлива мазута. Впрочем, не всех туристов это отпугнуло. Множество людей, среди которых есть и дети, купаются в этих водах, несмотря на запрет.

Как сообщал Life.ru, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули в Керченском проливе в декабре прошлого года. В результате происшествия в море попало около трёх тысяч тонн мазута.