В Башкирии объявлен «сухой закон» на День молодежи

В Башкирии введут временное ограничение на продажу алкоголя. Запрет вступит в силу в субботу, 28 июня. Это связано с празднованием Дня молодежи, напомнили в пресс-службе Госсобрания республики.
Добавим, что это не единственная «трезвая» дата в календаре. Аналогичные меры будут действовать 1 сентября, в День знаний. Также в Башкирии запреты на продажу спиртного предусмотрены на период школьных выпускных, во время проведения сабантуев в муниципалитетах и с ограничениями по времени, которые традиционно вводятся в новогодние праздники.
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