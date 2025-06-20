В Башкирии объявлен «сухой закон» на День молодежи

Добавим, что это не единственная «трезвая» дата в календаре. Аналогичные меры будут действовать 1 сентября, в День знаний. Также в Башкирии запреты на продажу спиртного предусмотрены на период школьных выпускных, во время проведения сабантуев в муниципалитетах и с ограничениями по времени, которые традиционно вводятся в новогодние праздники.