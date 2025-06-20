На Иртышском затоне в Омске утонул 16-летний подросток

«Омская полиция призывает граждан не купаться в необорудованных для этого местах, не распивать на пляжах спиртные напитки и не отпускать детей и подростков купаться на водоемы без надзора взрослых. Данные действия могут привести к трагическим последствиям», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД.