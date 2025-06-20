На Иртышском затоне в Омске утонул 16-летний подросток

Сотрудники отдела полиции № 8 УМВД России по Омску проводят проверку по факту новой трагедии на воде. Вечером 19 июня на необорудованном пляже Иртышского затона в мкрн Николаевка погиб 16-летний подросток.
По предварительным данным, девятиклассник отдыхал с друзьями и, несмотря на слабые навыки плавания, решил зайти в воду. Выбраться на берег не смог. После инцидента региональный Следком возбудил дело по статье «109 Уголовного Кодекса РФ — “Причинение смерти по неосторожности”.
«Омская полиция призывает граждан не купаться в необорудованных для этого местах, не распивать на пляжах спиртные напитки и не отпускать детей и подростков купаться на водоемы без надзора взрослых. Данные действия могут привести к трагическим последствиям», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД.
Фото: УМВД России по Омской области.
К разбирательствам подключилась областная прокуратура. Она также организовала надзорные мероприятия.
«Будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления по обеспечению безопасности на водных объектах, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования», — заявили ведомстве.
Ранее «КП Омск» рассказала о гибели в акваториях двух детей.