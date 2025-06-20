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На Иртышском затоне в Омске утонул 16-летний подросток

СК возбудил уголовное дело по факту гибели школьника.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники отдела полиции № 8 УМВД России по Омску проводят проверку по факту новой трагедии на воде. Вечером 19 июня на необорудованном пляже Иртышского затона в мкрн Николаевка погиб 16-летний подросток.

По предварительным данным, девятиклассник отдыхал с друзьями и, несмотря на слабые навыки плавания, решил зайти в воду. Выбраться на берег не смог. После инцидента региональный Следком возбудил дело по статье «109 Уголовного Кодекса РФ — “Причинение смерти по неосторожности”.

«Омская полиция призывает граждан не купаться в необорудованных для этого местах, не распивать на пляжах спиртные напитки и не отпускать детей и подростков купаться на водоемы без надзора взрослых. Данные действия могут привести к трагическим последствиям», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД.

Фото: УМВД России по Омской области.

К разбирательствам подключилась областная прокуратура. Она также организовала надзорные мероприятия.

«Будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления по обеспечению безопасности на водных объектах, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования», — заявили ведомстве.

Ранее «КП Омск» рассказала о гибели в акваториях двух детей.