В Челябинске завели дело после нападения маршрутчика с монтировкой

«По конфликтной ситуации с участием водителя от перевозчика получено пояснение, что в настоящее время по факту данного происшествия в следственном отделе по Копейску СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 213 УК РФ “Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой” в отношении неустановленного лица», — говорится в официальном комментарии.