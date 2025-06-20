В Челябинске завели дело после нападения маршрутчика с монтировкой

В Челябинске завели уголовное дело по факту инцидента с водителем маршрутки № 128 и общественниками. Об этом корреспонденту сhel.aif.ru сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок».
В учреждении подтвердили, что водителям запрещено принимать оплату переводом по номеру телефона.
«По конфликтной ситуации с участием водителя от перевозчика получено пояснение, что в настоящее время по факту данного происшествия в следственном отделе по Копейску СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 213 УК РФ “Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой” в отношении неустановленного лица», — говорится в официальном комментарии.
Если в ходе расследования выяснится, что водитель виновен, перевозчик примет необходимые меры.
Проверки технического состояния транспортных средств не относятся к компетенции учреждения.
В мае 2025 года на маршруте № 128 выявили следующие нарушения: в салонах автобусов нет информации о действующих тарифах, не соблюдаются установленные виды оплаты проезда, сломаны валидаторы, терминал находится вне зоны видимости пассажиров, оплата за проезд осуществляется переводом по номеру телефона, грязь, следы повреждений и посторонние вещи в салонах автобусов. За каждый выявленный факт нарушения перевозчику по итогу месяца выставлены штрафы.
В июне 2025 года выездные проверки продолжаются. Работа маршрута № 128 находится на постоянном контроле учреждения.