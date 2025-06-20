Подозреваемую в хищении средств столичного банка экстрадировали в Казахстан из России

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирована подозреваемая для привлечения к уголовной ответственности за совершение хищения вверенного чужого имущества в особо крупном размере. По версии следствия, она в период с 2015 по 2017 год, являясь ведущим менеджером филиала одного из банков Астаны, присвоила и растратила денежные средства на сумму свыше 31 млн тенге.