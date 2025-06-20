Подозреваемую в хищении средств столичного банка экстрадировали в Казахстан из России

Экс-менеджера филиала одного из банков Астаны экстрадировали в Казахстан из России. Ее обвиняют в хищении средств БВУ в особо крупном размере, передает центр деловой информации Kapital.kz со сссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирована подозреваемая для привлечения к уголовной ответственности за совершение хищения вверенного чужого имущества в особо крупном размере. По версии следствия, она в период с 2015 по 2017 год, являясь ведущим менеджером филиала одного из банков Астаны, присвоила и растратила денежные средства на сумму свыше 31 млн тенге.
По данным надзорного ведомства, после совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск. В июне прошлого года разыскиваемая задержана в Москве. По запросу Генеральной прокуратуры РК ее экстрадировали в Казахстан.
В настоящее время она водворена в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.