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Украинские беспилотники сбили на подлете к Москве: карта атак БПЛА на 20 июня

Средства ПВО РФ уничтожили 61 беспилотник ВСУ в воздушном пространстве девяти регионов России. Больше всего дронов сбито над Орловской областью (22), еще два БПЛА были сбиты при приближении к Москве. По предварительным данным жертв и разрушений в Московском регионе нет. Подробнее об атаках БПЛА — в материале URA.RU.

Над Москвой уничтожили два беспилотника ВСУ.

Средства ПВО РФ уничтожили 61 беспилотник ВСУ в воздушном пространстве девяти регионов России. Больше всего дронов сбито над Орловской областью (22), еще два БПЛА были сбиты при приближении к Москве. По предварительным данным жертв и разрушений в Московском регионе нет. Подробнее об атаках БПЛА — в материале URA.RU.

Условные обозначенияФото: URA.RU.

Москва.

Два украинских беспилотника были сбиты на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале. Первый дрон перехватили в 6:55 утра по мск. На месте падения обломков работают экстренные службы, пострадавших нет.

Воронежская область.

Над Воронежской областью сбито пять БПЛА. Telegram-канал Shot сообщил, системы ПВО перехватили воздушные цели, которые направлялись к местному НПЗ в Левобережном районе. Жители сообщили о звуках сирен, громких взрывах и вспышках в небе. Информации о разрушениях и пострадавших на текущий момент нет.

Ростовская область.

Силы ПВО РФ сбили три беспилотника в Шолоховском и Кашарском районах Ростовской области. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. По его словам, в слободе Верхнемакеевка Кашарского района на территорию частного домовладения упали фрагменты БПЛА. В результате происшествия никто не пострадал, разрушения отсутствуют.

Волгоградская область.

Над Волгоградской областью сбито три дрона ВСУ. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, написал губернатор региона Александр Гусев в своем telegram-канале.

Другие регионы.

В Курской области средствами ПВО были сбиты 14 дронов, в Белгородской — семь. Кроме того, по три дрона были уничтожены в Орловской, Тульской и Брянской областях, написало Минобороны в своем telegram-канале.

Ограничения в аэропортах.

В аэропорту Волгограда (ИКАО: URWW) временно введены ограничения на прием и отправку воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов. План «Ковер» также действует в аэропорту Калуга (Грабцево; ИКАО: UUBC), сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем telegram-канале.

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