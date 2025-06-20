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В Уфе в ДТП с тремя легковушками пострадал 16-летний электровелосипедист

Подросток после оказания медицинской помощи отпущен, сообщили в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

Источник: Госавтоинспекция Уфы

Авария произошла накануне около двух часов дня. Водитель ВАЗ-2114, следуя по ул. Бессонова в сторону ул. Николая Дмитриева, допустил столкновение с движущейся впереди в попутном направлении «Рено Докер». После столкновения вторая машина по инерции врезалась в попутную «Киа Рио». От удара водитель «Киа» допустил наезд на несовершеннолетнего, который двигался по пешеходному переходу на электровелосипеде.

В результате дорожной аварии 16-летний мальчик с травмами обратился за медицинской помощью, после ее оказания отпущен.