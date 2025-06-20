«Корень жизни» довел иностранца до суда в Приморье

Пограничный районный суд вынес приговор гражданину КНР, задержанному при попытке вывезти из России дикорастущий женьшень. Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона, иностранец приобрел во Владивостоке 24 корня этого растения. Дальше на такси он добрался до поселка Пограничный, чтобы уехать в Китай на международном автобусе.
При прохождении таможенного контроля мужчина заявил, что у него нет запрещенных или ограниченных к вывозу товаров. Однако во время досмотра сотрудники таможни обнаружили в его сумке три полимерных свертка с сокрытыми корнями женьшеня.
Согласно заключению экспертов, изъятые растения относятся к дикорастущему женьшеню настоящему семейства Аралиевых. Рыночная стоимость корней составила более 2,6 миллиона рублей.
Суд признал иностранца виновным в незаконном перемещении через границу стратегически важных ресурсов и сокрытии товаров от таможенного контроля (ч.1 ст. 260.1 и ч.1 ст. 226.1 УК РФ). В качестве наказания ему назначен штраф в размере полумиллиона рублей.