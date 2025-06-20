«Корень жизни» довел иностранца до суда в Приморье

Пограничный районный суд вынес приговор гражданину КНР, задержанному при попытке вывезти из России дикорастущий женьшень. Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона, иностранец приобрел во Владивостоке 24 корня этого растения. Дальше на такси он добрался до поселка Пограничный, чтобы уехать в Китай на международном автобусе.