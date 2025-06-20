30-летняя леди утащила одежду из магазина в Самаре, с нее взыскали 4000 рублей

Судебные приставы Самары добились выполнения решения суда о возмещении ущерба в размере 4 тысяч рублей от 30-летней местной жительницы, причастной к краже одежды из одного из торговых центров города.
По данным правоохранительных органов, женщина действовала не одна — её сообщником стал молодой человек, с которым они договорились украсть несколько вещей из крупного магазина.
Пара выбрала момент, собрала товар, аккуратно упаковала его в пакет и покинула помещение без оплаты.
Однако задержание последовало быстро. Суд признал обоих виновными в совершении административного правонарушения.
Помимо обязательных работ, каждый из них был обязан компенсировать магазину нанесённый ущерб.
Если мужчина сразу исполнил решение суда и выплатил свою часть, то с девушкой дело застопорилось.
Она не спешила выполнять обязанности, несмотря на своевременные уведомления от судебных приставов Советского района.
Тогда службой было возбуждено исполнительное производство. Чтобы простимулировать должницу, ей выписали штраф в виде исполнительского сбора.
Эти меры оказались действенными — женщина всё же передумала и полностью возместила ущерб магазину.
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