В деле об убийстве экс-мэра Самары появилась новая обвиняемая

В уголовном деле о расправе над бывшим мэром Самары и его супругой появились новые обвиняемые. Об этом в пятницу, 20 июня, рассказали в Следственном комитете России по региону.
Новой обвиняемой является 78-летняя Таисия Киселева — родственница семьи Метревели. Именно она помогла внучке экс-главы города Виктора Тархова продать машину убитых за миллион рублей.
Киселевой предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере.
— По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. От дачи показаний фигурантка отказалась, — уточнили в пресс-службе ведомства.
16 мая обвинения по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи предъявили еще двум фигурантам — Светлане и Дмитрию Метревели. По версии следствия, первая из-за границы помогала советами и указаниями убить Тархова и его жену.
5 февраля в Самарской области обнаружили тела супругов Тарховых. «Вечерняя Москва» рассказала о подробностях убийства бывшего мэра Самары и его жены.