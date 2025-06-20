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В деле об убийстве экс-мэра Самары появилась новая обвиняемая

В уголовном деле о расправе над бывшим мэром Самары и его супругой появились новые обвиняемые. Об этом в пятницу, 20 июня, рассказали в Следственном комитете России по региону.

В уголовном деле о расправе над бывшим мэром Самары и его супругой появились новые обвиняемые. Об этом в пятницу, 20 июня, рассказали в Следственном комитете России по региону.

Новой обвиняемой является 78-летняя Таисия Киселева — родственница семьи Метревели. Именно она помогла внучке экс-главы города Виктора Тархова продать машину убитых за миллион рублей.

Киселевой предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере.

— По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. От дачи показаний фигурантка отказалась, — уточнили в пресс-службе ведомства.

16 мая обвинения по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи предъявили еще двум фигурантам — Светлане и Дмитрию Метревели. По версии следствия, первая из-за границы помогала советами и указаниями убить Тархова и его жену.

5 февраля в Самарской области обнаружили тела супругов Тарховых. «Вечерняя Москва» рассказала о подробностях убийства бывшего мэра Самары и его жены.