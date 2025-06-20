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Пожар в природном резервате «Акжайык» продолжают тушить с воздуха

Два вертолета МЧС продолжают тушение пожара в Атырауской области с воздуха, сброшено 288 тонн воды, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

Источник: МЧС

Авиацией МЧС проведено 20 сбросов воды. Всего с начала ликвидации горения посредством вертолётной техники произведено 96 сбросов воды, объемом свыше 288 тонн.

Напомним, в Атырауской области пожар охватил 800 гектаров территории государственного природного резервата «Акжайык». Для его тушения было сброшено 100 тонн воды.

Для усиленного мониторинга и оперативного реагирования в случае возгораний в государственном природном резервате «Акжайык» была запущена прямая видеотрансляция с наблюдательных вышек.

К тушению пожара привлечено около 150 человек и 50 единиц техники, в том числе личный состав ДЧС, сотрудники ГПР «Акжайык», лесных хозяйства и других хозяйствующих субъектов региона.