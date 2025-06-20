Экс-главе комитета по молодежной политике Башкирии продлили домашний арест

Напомним, Гайдук возглавляла ведомство с 2021 по начало 2024 года. Следствие считает, что она злоупотребила служебным положением при реконструкции исторического здания «Дом Костерина» под молодежный центр «Йэшлек House». Уголовное дело было заведено год назад, однако экс-чиновница продолжает отрицать свою вину.