Под днищем вертолёта Ми-17 в Казани нашли бомбу

17 июня на территории Казанского вертолётного завода под вертолетом обнаружили подозрительную чёрную сумку «с пластмассовым контейнером и неизвестной жидкостью». От сумки тянулись провода «на 15−20 метров», а в кустах лежали два рюкзака с батарейками. Отмечается, что взрывотехники уничтожили устройство направленным взрывом.