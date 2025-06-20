Мужчина погиб при пожаре в квартире на улице Новороссийской в Челябинске

В Челябинске случился пожар в квартире многоэтажки по улице Новороссийской. В это время в ней находились двое мужчин. Один из них погиб, другой выпрыгнул из окна горящей жилплощади и выжил. Также из опасной зоны спасли семерых человек и двух котов без сознания, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
По информации ведомства, пожар произошел в квартире на третьем этаже. Мужчину нашли на лестничном пролете между третьим и четвертым этажами. Вероятно, он думал найти спасение на верхних этажах, однако отравился продуктами горения. Его пытались вернуть к жизни, но безуспешно. Выпрыгнувшего из окна мужчину отправили в больницу и отпустили домой после осмотра.
Самостоятельно из подъезда эвакуировались 27 человек. С помощью спасательных комплектов сотрудники МЧС России вывели из опасной зоны на свежий воздух семерых человек. Причину пожара установят сотрудники отделения дознания.
Когда огнеборцы вскрыли квартиру этажом ниже, чтобы проверить, нет ли в ней скрытого горения, то нашли двух котов без сознания. Сотрудники МЧС России вынесли животных на свежий воздух, реанимировали и передали приехавшей хозяйке.