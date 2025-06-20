Мужчина погиб при пожаре в квартире на улице Новороссийской в Челябинске

В Челябинске случился пожар в квартире многоэтажки по улице Новороссийской. В это время в ней находились двое мужчин. Один из них погиб, другой выпрыгнул из окна горящей жилплощади и выжил. Также из опасной зоны спасли семерых человек и двух котов без сознания, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.