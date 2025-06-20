Женщина уличила бойфренда в измене с помощью тампона и сбила его машиной

По утверждению Буш, мужчина вынес из дома цепь, начал размахивать ей и разбил стёкла машины. Испугавшись, она завела двигатель и совершила наезд на Пенардо. Удар отбросил его к кирпичной кладке, после чего он рухнул на землю. Буш выбежала из авто и попыталась оказать помощь, но безуспешно. На следующий день мужчина умер.