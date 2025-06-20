Женщина уличила бойфренда в измене с помощью тампона и сбила его машиной

В американском Лас-Вегасе женщина, совершившая смертельный наезд на сожителя автомобилем, приговорена к тюремному заключению.
31-летняя Джулия Буш заподозрила 51-летнего Ричардо Пенардо в неверности, обнаружив в его мусорной корзине использованное гигиеническое средство другой женщины. Пенардо пытался убедить Буш, что тампон принадлежит ей, однако лишь спровоцировал её гнев. Буш вышла из жилища и села в автомобиль. Пенардо последовал за ней.
По утверждению Буш, мужчина вынес из дома цепь, начал размахивать ей и разбил стёкла машины. Испугавшись, она завела двигатель и совершила наезд на Пенардо. Удар отбросил его к кирпичной кладке, после чего он рухнул на землю. Буш выбежала из авто и попыталась оказать помощь, но безуспешно. На следующий день мужчина умер.
Впоследствии выяснилось, что во время конфликта пара находилась под воздействием наркотических веществ. В суде Буш настаивала, что наезд произошёл непреднамеренно: она забыла, в какую сторону был вывернут руль и не успела его повернуть. Об этом информирует Las Vegas Review-Journal.
Защитник обвиняемой сообщил суду, что подсудимая с юных лет страдает наркотической зависимостью. Также обнаружилось, что на её попечении остаётся пятилетний ребёнок. Эти обстоятельства не смягчили приговор. Женщине предстоит отбыть не менее 12 лет лишения свободы.
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