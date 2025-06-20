Из загоревшегося телятника в Свислочском районе эвакуированы более 80 телят

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 19 июня в 19.35. Спасателям поступило сообщение о пожаре в здании телятника в д. Студеники. К месту вызова немедленно направились четыре пожарных расчета. На момент прибытия происходило открытое горение кровли и задымление внутри здания. Огнеборцы ликвидировали возгорание, не допустив его распространения. До прибытия пожарных расчетов работники хозяйства эвакуировали 81 теленка. Животные не пострадали.