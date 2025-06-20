Жене бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева продлили домашний арест на месяц

По версии следствия, с января 2010 года по сентябрь 2011 года Виктор Контеев вместе со своей супругой требовал от директора продовольственной базы № 4 Татьяны Русиной передачи прав на принадлежащие ей и ее дочери доли в уставном капитале этого предприятия, рыночная стоимость которой составляла 150 млн руб. Следствие считает, что супруги угрожали потерпевшей закрытием предприятия. В результате владельцами имущества базы стали Лариса Контеева и ее близкие родственники, а Виктор Контеев начал облагать работающих на овощебазе бизнесменов нелегальными сборами.