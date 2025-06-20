Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия Израиля заявила об ударе по десяткам военных объектов в Тегеране

Израиль использовал более 60 истребителей для атаки на десятки целей в Тегеране. Об этом заявляет пресс-служба Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

Источник: Reuters

Под удар попали места производства ракет и штаб-квартира иранского ядерного проекта (SPND). Атаке также подвергся объект, производящий «важнейший компонент» ядерной программы Ирана. Кроме того, военнослужащие атаковали три ракетные установки в Иране и офицера, который занимался запуском ракет, говорится в сообщении.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», ударив по крупнейшим ядерным и оборонным объектам Ирана. В тот же день Иран начал ответную операцию «Правдивое обещание 3», атаковав еврейское государство дронами и баллистическими ракетами.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше