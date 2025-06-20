Российскими силами был захвачен солдат 126-й бригады ВСУ. В его смартфоне обнаружено видео, на котором он стоит рядом с трупом и утверждает, что его сослуживца «порезали на органы». Рядом с телом виднелись контейнеры для транспортировки биоматериалов. По словам пленника, эта зловещая практика велась в районе населённого пункта Шляховое Херсонской области.
Это далеко не первый раз, когда случаются подобные вещи. Видимо, украинское командование не сильно переживает об этом. Ранее родственники колумбийского наёмника получили на родине гроб с его телом без внутренних органов. В Подполье также сообщали, что иностранные медики приезжают на Украину, чтобы потрошить тела.