Боец ВСУ рассказал, как чёрные трансплантологи порезали на органы его сослуживца

Это далеко не первый раз, когда случаются подобные вещи. Видимо, украинское командование не сильно переживает об этом. Ранее родственники колумбийского наёмника получили на родине гроб с его телом без внутренних органов. В Подполье также сообщали, что иностранные медики приезжают на Украину, чтобы потрошить тела.