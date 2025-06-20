Школьник пережил три клинические смрти, попав под машину в российском городе

Во Владивостоке произошло серьёзное ДТП с участием 13-летнего велосипедиста. Подросток переезжал улицу Адмирала Горшкова в неположенном месте, несмотря на то, что пешеходный переход находился всего в нескольких метрах, сообщает телеграм-канал Amur Mash.
В этот момент подростка сбила Subaru Exiga, за рулём которой был 42-летний водитель.
Ребёнок получил тяжёлые травмы и был экстренно доставлен в больницу в критическом состоянии. Медики провели срочную операцию, после чего мальчика перевели в реанимацию.
По информации врачей, за время лечения школьник трижды пережил клиническую смерть, но благодаря усилиям медиков его состояние удалось стабилизировать.
Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту аварии, выясняя все обстоятельства происшествия. Инцидент в очередной раз напоминает о важности соблюдения ПДД как водителями, так и пешеходами.
На данный момент состояние мальчика остаётся тяжёлым, но врачи делают всё возможное для его выздоровления.
Читайте материал: В российском городе нашли труп мужчины в трубе под железной дорогой.