Школьник пережил три клинические смрти, попав под машину в российском городе

Во Владивостоке произошло серьёзное ДТП с участием 13-летнего велосипедиста. Подросток переезжал улицу Адмирала Горшкова в неположенном месте, несмотря на то, что пешеходный переход находился всего в нескольких метрах, сообщает телеграм-канал Amur Mash.