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Школьник пережил три клинические смрти, попав под машину в российском городе

Во Владивостоке произошло серьёзное ДТП с участием 13-летнего велосипедиста.

Во Владивостоке произошло серьёзное ДТП с участием 13-летнего велосипедиста. Подросток переезжал улицу Адмирала Горшкова в неположенном месте, несмотря на то, что пешеходный переход находился всего в нескольких метрах, сообщает телеграм-канал Amur Mash.

В этот момент подростка сбила Subaru Exiga, за рулём которой был 42-летний водитель.

Ребёнок получил тяжёлые травмы и был экстренно доставлен в больницу в критическом состоянии. Медики провели срочную операцию, после чего мальчика перевели в реанимацию.

По информации врачей, за время лечения школьник трижды пережил клиническую смерть, но благодаря усилиям медиков его состояние удалось стабилизировать.

Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту аварии, выясняя все обстоятельства происшествия. Инцидент в очередной раз напоминает о важности соблюдения ПДД как водителями, так и пешеходами.

На данный момент состояние мальчика остаётся тяжёлым, но врачи делают всё возможное для его выздоровления.

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