В Самарской области 21-летний парень погиб в ДТП с Toyota Corolla и Renault

В Большеглушицком районе самарского региона произошло страшное ДТП с участием двух иностранных автомобилей. Подробности рассказали в областном ГУ МВД.
Как стало известно, на одной из региональных трасс 25-летний мужчина на Toyota Corolla выехал на встречку и влетел в Renault Fluence.
В результате аварии погиб 21-летний пассажир Toyota. Водители машин и пассажирка Renault доставлены в медучреждение.
На данный момент правоохранители выясняют все детали трагедии.
Ранее мы писали о том, что в Сызранском районе произошло еще одно смертельное ДТП — погиб водитель отечественного автомобиля LADA Priora. Ему было 42 года.
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