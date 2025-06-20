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В Самарской области полицейские поймали мужчину со свертком наркотика в джинсах

45-летнего жителя Жигулевска задержали в этом месяце. Купил «запрещенку» для себя. Проходит по уголовному делу.

45-летнего жителя Жигулевска задержали в этом месяце. Купил «запрещенку» для себя. Проходит по уголовному делу, объяснили в региональном главке.

Полицейские поймали местного на одной из улиц города. Мужчина нервничал и был пьян. Медосвидетельствование проходить не стал. Позже в присутствии понятых в кармане джинс нашли сверток с «синтетикой».

Злоумышленник рассказал, что купил вещество для личного потребления, распространять не планировал. На него завели уголовное дело. Плюс на день арестовали за отказ от медпроцедуры.

Ранее в Самарской области задержали мужчину с крупным весом синтетического наркотика.

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