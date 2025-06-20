В Башкирии могут продлить бесплатный проезд для школьников

Дети из многодетных семей в городах Башкирии смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Эта льгота действовала до конца учебного года, 31 мая, а в 2025 году ее планируют продлить.
В Республиканском центре соцподдержки уточнили порядок получения льготы. Если семья уже оформляла это право и ее статус не изменился, продление произойдет автоматически. В противном случае родителей известят о необходимости предоставить актуальные документы.
Таким образом, тем, кто ранее пользовался льготой и чей семейный статус остался прежним, ничего дополнительно оформлять не потребуется: бесплатный проезд для школьников возобновится с началом нового учебного года.
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