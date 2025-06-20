Управляющего городским туалетом скрутил ОМОН

В Комсомольске-на-Амуре управляющего городским туалетом, как пишет Amur Mash, «скрутил ОМОН» из-за «пары, застрявшей в кабинке на три часа».
Мужчина «заведует общественной уборной возле Драмтеатра». Двери заведения открываются после оплаты по QR-коду или переводом. В сентябре 2024 года в туалет «по одному билету» зашли супруги, но «выйти не смогли». Они «кричали, что их удерживают силой» и «звонили в полицию», но «те не приехали». А когда смогли выбраться, написали заявление.
К бизнесмену силовики «нагрянули через полтора месяца». За незаконное лишение свободы возбуждено уголовное дело, а «семейство просит 40к морального ущерба».
Коммерсант уверен, что не виноват: мол, дверь изнутри не блокируется, а застрявшие не особо пытались её открыть. Вышли они, как указано в публикации, самостоятельно.
Говорить на эту пикантную тему с каналом «пара отказалась».