Управляющего городским туалетом скрутил ОМОН

Мужчина «заведует общественной уборной возле Драмтеатра». Двери заведения открываются после оплаты по QR-коду или переводом. В сентябре 2024 года в туалет «по одному билету» зашли супруги, но «выйти не смогли». Они «кричали, что их удерживают силой» и «звонили в полицию», но «те не приехали». А когда смогли выбраться, написали заявление.