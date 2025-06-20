Милиция опровергла фейк о серийном маньяке в Минске

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники милиции обнаружили информацию, якобы в Минске орудует маньяк, от рук которого погибли около 20 девушек.
Ранее в некоторых мессенджерах начали распространяться недостоверные текстовые сообщения запугивающего характера, в том числе с описанием внешности несуществующего преступника, а также видео с телами якобы убитых женщин.
Отмечается, что для усиления эффекта использовались реальные фотографии и видео погибших в Минске людей, смерти которых не имели при этом криминального характера.
В столичной милиции особо подчеркнули, что криминогенная обстановка в городе остается спокойной и контролируемой. Серийных убийств в столице совершено не было.
В отношении лиц, распространяющих недостоверную информацию, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранители напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.