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Милиция опровергла фейк о серийном маньяке в Минске

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Минская милиция опровергает информацию о маньяке, которая появилась в Интернет, об этом сообщается в Тelegram-канале ведомства.

Источник: Sputnik.by

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники милиции обнаружили информацию, якобы в Минске орудует маньяк, от рук которого погибли около 20 девушек.

рассказали в милиции

Ранее в некоторых мессенджерах начали распространяться недостоверные текстовые сообщения запугивающего характера, в том числе с описанием внешности несуществующего преступника, а также видео с телами якобы убитых женщин.

Отмечается, что для усиления эффекта использовались реальные фотографии и видео погибших в Минске людей, смерти которых не имели при этом криминального характера.

В столичной милиции особо подчеркнули, что криминогенная обстановка в городе остается спокойной и контролируемой. Серийных убийств в столице совершено не было.

В отношении лиц, распространяющих недостоверную информацию, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранители напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.