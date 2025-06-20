В Риме расследуют загадочное убийство россиянки и её 11-месячной дочери: под подозрением «продюсер»-американец

Личность женщины удалось установить благодаря итальянскому телевизионному шоу. В эфире выступила жительница Омска, назвавшаяся матерью погибшей и опознавшая дочь по татуировкам, фотографии которых распространила полиция. По данным новостного канала Sky News TG-24, Анастасия Трофимова ранее проживала на Мальте, где, предположительно, познакомилась с американцем, называвшим себя кинопродюсером. Там же 14 июня 2024 года у них родилась дочь. Впоследствии семья переехала в Рим, где их видели вместе; по свидетельствам, мужчина был пьян. Позже его останавливали для проверки, когда он был уже с ребёнком, но без женщины.