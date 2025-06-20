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Стало известно, зачем российские бойцы разнесли администрацию в Херсоне

ВС РФ нанесли удар по зданию администрации Херсонской области, поскольку в его подвале находился командный пункт управления беспилотниками ВСУ, а также размещались иностранные наемники и украинские офицеры. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

ВС РФ ударили по администрации, чтобы вывести из строя коммуникации ВСУ.

ВС РФ нанесли удар по зданию администрации Херсонской области, поскольку в его подвале находился командный пункт управления беспилотниками ВСУ, а также размещались иностранные наемники и украинские офицеры. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Поэтому именно удар по зданию администрации, это областная администрация, в которой я в свое время работал, там есть специально подготовленное подвальное помещение защищенное. Там находился один из таких пунктов управления беспилотными системами», — рассказал Сальдо на Петербургском экономическом форуме. Его цитирует РИА Новости.

По словам Сальдо, целью удара было не простое уничтожение здания, а выведение из строя коммуникаций, обеспечивающих управление военными операциями противника. В этом месте преимущественно находились иностранные советники и наемники, а также часть офицерского состава ВСУ. Как отметил Сальдо, в самом Херсоне по-прежнему функционирует значительное количество командных пунктов, управляющих беспилотными системами и подразделениями украинской армии.

Ранее Херсонская область неоднократно подвергалась массированным атакам со стороны ВСУ с использованием ударных беспилотников, которые отражались силами российской противовоздушной обороны. По данным Сальдо, за 12 июня было сбито несколько украинских БПЛА над регионом.

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