ВС РФ ударили по администрации, чтобы вывести из строя коммуникации ВСУ.
ВС РФ нанесли удар по зданию администрации Херсонской области, поскольку в его подвале находился командный пункт управления беспилотниками ВСУ, а также размещались иностранные наемники и украинские офицеры. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Поэтому именно удар по зданию администрации, это областная администрация, в которой я в свое время работал, там есть специально подготовленное подвальное помещение защищенное. Там находился один из таких пунктов управления беспилотными системами», — рассказал Сальдо на Петербургском экономическом форуме. Его цитирует РИА Новости.
По словам Сальдо, целью удара было не простое уничтожение здания, а выведение из строя коммуникаций, обеспечивающих управление военными операциями противника. В этом месте преимущественно находились иностранные советники и наемники, а также часть офицерского состава ВСУ. Как отметил Сальдо, в самом Херсоне по-прежнему функционирует значительное количество командных пунктов, управляющих беспилотными системами и подразделениями украинской армии.
Ранее Херсонская область неоднократно подвергалась массированным атакам со стороны ВСУ с использованием ударных беспилотников, которые отражались силами российской противовоздушной обороны. По данным Сальдо, за 12 июня было сбито несколько украинских БПЛА над регионом.