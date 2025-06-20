Загорелась одежда у плиты. Пожилую женщину в Могилеве госпитализировали с ожогами

19 июня в 18.34 была госпитализирована пенсионерка 1953 года рождения с ожогами. Во время приготовления пищи на газовой плите на ней загорелась одежда.
Предполагаемая причина пожара — нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве госпитализировали женщину с ожогами. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
19 июня в 18.34 была госпитализирована пенсионерка 1953 года рождения с ожогами. Во время приготовления пищи на газовой плите на ней загорелась одежда.
Предполагаемая причина пожара — нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.