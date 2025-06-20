В Самарской области 36-летний водитель KIA влетел в 41-летнего мужчину на гранте

В Сызрани произошло ДТП с участием иномарки и «гранты». Об этом стало известно от регионального ГУ МВД.
По данным правоохранителей, 36-летний мужчина за рулем KIA ехал по улице Интернациональной. По пути он не стал уступать дорогу «гранте», в результате чего произошло столкновение.
В ДТП пострадали водитель и пассажир «гранты».
Сейчас силовики разбираются в причинах и деталях аварии.
Ранее мы писали о том, что в области произошло два смертельных ДТП. В одном из них погиб пассажир Toyota при вылете на встречу, а во втором водитель «приоры».
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