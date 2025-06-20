ОМОН задержал белоруса, хранившего дома взрывчатку. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сообщается, что сотрудниками 8-го управления по Гомельской области ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОНа был задержан 63-летний житель Жлобина. В МВД уточнили, что фигурант хранил у себя дома три самодельных взрывных устройства, а также взрывчатое вещество на основе тротила весом более двух килограмм. Кроме того, мужчина хранил ствол пулемета.
В пресс-службе заявили, что была установлена причастность задержанного к незаконному изготовлению и сбыту боеприпасов. Следователи завели уголовное дело. Мужчина арестован.
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