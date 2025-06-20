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ОМОН задержал белоруса, хранившего дома взрывчатку

МВД заявило о задержании жителя Жлобина, который хранил дома взрывчатку.

Источник: Комсомольская правда

ОМОН задержал белоруса, хранившего дома взрывчатку. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что сотрудниками 8-го управления по Гомельской области ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОНа был задержан 63-летний житель Жлобина. В МВД уточнили, что фигурант хранил у себя дома три самодельных взрывных устройства, а также взрывчатое вещество на основе тротила весом более двух килограмм. Кроме того, мужчина хранил ствол пулемета.

В пресс-службе заявили, что была установлена причастность задержанного к незаконному изготовлению и сбыту боеприпасов. Следователи завели уголовное дело. Мужчина арестован.

Тем временем милиция опровергла появившуюся в сети информацию о маньяке в Минске.

Ранее мы писали, что Минске студентка год копила деньги, чтобы слетать на море, но пошла в милицию.

Кроме того, польская партия потребовала открыть КПП на границе Польши с Беларусью.