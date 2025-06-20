ОМОН задержал белоруса, хранившего дома взрывчатку

Сообщается, что сотрудниками 8-го управления по Гомельской области ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОНа был задержан 63-летний житель Жлобина. В МВД уточнили, что фигурант хранил у себя дома три самодельных взрывных устройства, а также взрывчатое вещество на основе тротила весом более двух килограмм. Кроме того, мужчина хранил ствол пулемета.