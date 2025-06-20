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В Иркутске полицейские отговорили женщину прыгать с Глазковского моста

О том, что женщина перелазит через ограждение, сообщили прохожие.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске женщина пыталась спрыгнуть с Глазковского моста, но полицейские вовремя пришли на помощь. Около полуночи прохожие обратились в дежурную часть и рассказали, что женщина перелазит через ограждение конструкции. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД по региону, на место приехали сотрудники патрульно-постовой службы Андрей Хомуев и Петр Ентаев.

— Оценив обстановку полицейские начали действовать с осторожностью и вниманием, так как волнение женщины могло привести к непоправимым последствиям. Начав диалог, они старались успокоить её и отвлечь от отчаянного поступка, — уточнили в полиции.

На кадрах слышно, что женщина хотела спрыгнуть в воду из-за неразделенной любви. Но правоохранителям удалось удержать иркутянку и передать ее в руки врачей для оказания медицинской помощи. Сотрудников полиции могут поощрить за оперативность и высокую профессиональную подготовку.