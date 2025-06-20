В Иркутске полицейские отговорили женщину прыгать с Глазковского моста

В Иркутске женщина пыталась спрыгнуть с Глазковского моста, но полицейские вовремя пришли на помощь. Около полуночи прохожие обратились в дежурную часть и рассказали, что женщина перелазит через ограждение конструкции. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД по региону, на место приехали сотрудники патрульно-постовой службы Андрей Хомуев и Петр Ентаев.