В Иркутске полицейские отговорили женщину прыгать с Глазковского моста

В Иркутске женщина пыталась спрыгнуть с Глазковского моста, но полицейские вовремя пришли на помощь. Около полуночи прохожие обратились в дежурную часть и рассказали, что женщина перелазит через ограждение конструкции. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД по региону, на место приехали сотрудники патрульно-постовой службы Андрей Хомуев и Петр Ентаев.
— Оценив обстановку полицейские начали действовать с осторожностью и вниманием, так как волнение женщины могло привести к непоправимым последствиям. Начав диалог, они старались успокоить её и отвлечь от отчаянного поступка, — уточнили в полиции.
На кадрах слышно, что женщина хотела спрыгнуть в воду из-за неразделенной любви. Но правоохранителям удалось удержать иркутянку и передать ее в руки врачей для оказания медицинской помощи. Сотрудников полиции могут поощрить за оперативность и высокую профессиональную подготовку.