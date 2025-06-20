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Россиянин спас провалившуюяс в расщелину японскую туристку на Эвересте

Во время восхождения на Эверест россиянин помог японской туристке, провалившейся в расщелину, но после спасения ему потребовалась помощь, сообщает телеграм-канал «SHOT».

Во время восхождения на Эверест россиянин помог японской туристке, провалившейся в расщелину, но после спасения ему потребовалась помощь, сообщает телеграм-канал «SHOT». Инцидент произошел недалеко от монастыря Тенгбоче, где женщина потеряла равновесие и упала в трещину, не сумев выбраться самостоятельно.

37-летний российский турист заметил происходящее и, не раздумывая, спустился за пострадавшей. Вместе они смогли подняться к группе, которая вызвала спасателей. После оказания помощи мужчине стало плохо: он пожаловался на сильную слабость и упомянул о хроническом иммунном заболевании.

Как предполагают очевидцы, у него могло развиться кислородное голодание из-за резкого перепада высоты и физической нагрузки. Несмотря на рекомендации медиков, россиянин отказался от госпитализации.

Подобные случаи на Эвересте не редкость — экстремальные условия и нехватка кислорода часто приводят к резкому ухудшению здоровья даже у опытных альпинистов.

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