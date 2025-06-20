Россиянин спас провалившуюяс в расщелину японскую туристку на Эвересте

Во время восхождения на Эверест россиянин помог японской туристке, провалившейся в расщелину, но после спасения ему потребовалась помощь, сообщает телеграм-канал «SHOT». Инцидент произошел недалеко от монастыря Тенгбоче, где женщина потеряла равновесие и упала в трещину, не сумев выбраться самостоятельно.