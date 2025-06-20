Отдых туристов с коктейлем у бассейна превратился «в арену для пугающего зрелища» из-за Ирана и Израиля

Ранее Life.ru рассказывал, что иранские ракеты не останавливают отдых и для ливанцев. Жители продолжают танцевать и веселиться под живую музыку, несмотря на обострение конфликта между Израилем и Ираном. Граждане отдыхают на верандах и параллельно снимают на видео звездопад из ракет.