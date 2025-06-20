Отдых туристов с коктейлем у бассейна превратился «в арену для пугающего зрелища» из-за Ирана и Израиля

Иранские ракеты замечены в городе Ларнака. Обложка © Х / ecomkleinde.
«Представьте, вы сидите с коктейлем у бассейна, и тут наблюдаете, как летят ракеты», — пишут очевидцы в соцсетях.
«Небо над восточной частью средиземноморского острова превратилось в арену для пугающего зрелища», — написал ещё один турист.
Несмотря на тревожную обстановку, большинство туристов продолжают свой отдых и не собираются менять планы. На данный момент авиасообщение работает в штатном режиме, и ситуация не представляет угрозы курортной жизни.
Ранее Life.ru рассказывал, что иранские ракеты не останавливают отдых и для ливанцев. Жители продолжают танцевать и веселиться под живую музыку, несмотря на обострение конфликта между Израилем и Ираном. Граждане отдыхают на верандах и параллельно снимают на видео звездопад из ракет.