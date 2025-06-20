Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отдых туристов с коктейлем у бассейна превратился «в арену для пугающего зрелища» из-за Ирана и Израиля

Иранские ракеты, пролетевшие над Кипром в направлении Израиля, стали неожиданным и пугающим зрелищем для туристов. Пользователи соцсетей рассказывают, что видели запуски ракет прямо с балконов отелей, что вызвало переполох среди отдыхающих. Многие заявляли, что спокойный вечер у бассейна превратился в страх и огненные вспышки, сообщает издание «Турпром».

Источник: Life.ru

Иранские ракеты замечены в городе Ларнака. Обложка © Х / ecomkleinde.

«Представьте, вы сидите с коктейлем у бассейна, и тут наблюдаете, как летят ракеты», — пишут очевидцы в соцсетях.

«Небо над восточной частью средиземноморского острова превратилось в арену для пугающего зрелища», — написал ещё один турист.

Несмотря на тревожную обстановку, большинство туристов продолжают свой отдых и не собираются менять планы. На данный момент авиасообщение работает в штатном режиме, и ситуация не представляет угрозы курортной жизни.

Ранее Life.ru рассказывал, что иранские ракеты не останавливают отдых и для ливанцев. Жители продолжают танцевать и веселиться под живую музыку, несмотря на обострение конфликта между Израилем и Ираном. Граждане отдыхают на верандах и параллельно снимают на видео звездопад из ракет.