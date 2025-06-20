Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельная авария в Молдове: 18-летний парень без прав сбил насмерть мать двоих детей

Полиция ведет расследование обстоятельств аварии.

Источник: Комсомольская правда

В Зубрештах Страшенского района произошло смертельное ДТП, сообщает полиция.

18-летний парень без прав сбил 30-летнюю женщину, которая возвращалась с работы. Он потерял управление Toyota, машина врезалась в забор и наехала на пешехода.

Женщина погибла на месте, оставив двоих детей сиротами. Водитель и его 17-летний пассажир попали в больницу.

Полиция ведет расследование обстоятельств аварии.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Туристам из Молдовы разъяснили, принимают ли «старые» доллары в Турции и Египте: Как не остаться без покупок в заморских странах.

С какой наличной валютой лучше ехать на отдых (далее…).

Если видите бедность в Молдове, коррупцию, развал и невыплату зарплат железнодорожникам, значит вы — агент Кремля: Почему у власти на все вопросы — один ответ.

Если вижу, как растет каждый день в моем районе блошиный рынок, а тамошние бабушки жалуются, что живут впроголодь, потому что пенсии мизерные, получается я — агент Кремля! (далее…).

«Мама, ты чего, меня не узнала, — я попала в ДТП»: Журналистов «КП» в Молдове «бомбили» мошенники — в ходе телефонных разговоров выяснились интересные подробности.

Странно, что кто-то еще попадается на удочку мошенников (далее…).