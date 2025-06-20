Смертельная авария в Молдове: 18-летний парень без прав сбил насмерть мать двоих детей

В Зубрештах Страшенского района произошло смертельное ДТП, сообщает полиция.
18-летний парень без прав сбил 30-летнюю женщину, которая возвращалась с работы. Он потерял управление Toyota, машина врезалась в забор и наехала на пешехода.
Женщина погибла на месте, оставив двоих детей сиротами. Водитель и его 17-летний пассажир попали в больницу.
Полиция ведет расследование обстоятельств аварии.
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