«Отвоевал» балл: в Башкирии выпускник добился максимального результата на ЕГЭ по химии

В Башкирии выросло число стобалльников по химии. Выпускник лицея-интерната № 3 Динис Гизатуллин из Стерлитамака доказал свою правоту на апелляции по результатам экзамена и «отвоевал» ценный балл. Первоначально выпускник получил 99 баллов, но был уверен, что заслуживает высшей оценки.
После тщательной перепроверки работы комиссия признала правоту школьника и добавила недостающий балл. Теперь Динис официально вошел в число стобалльников по химии в республике.
Напомним, в этом году химию сдавали 2 775 выпускников. По сравнению с прошлым годом количество стобалльников значительно увеличилось: 68 (а теперь 69!) школьников показали идеальный результат. Годом ранее максимум на экзамене получили 52 одиннадцатиклассника.
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