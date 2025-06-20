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«Отвоевал» балл: в Башкирии выпускник добился максимального результата на ЕГЭ по химии

Выпускник из Башкирии на апелляции добился 100 баллов за ЕГЭ по химии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии выросло число стобалльников по химии. Выпускник лицея-интерната № 3 Динис Гизатуллин из Стерлитамака доказал свою правоту на апелляции по результатам экзамена и «отвоевал» ценный балл. Первоначально выпускник получил 99 баллов, но был уверен, что заслуживает высшей оценки.

После тщательной перепроверки работы комиссия признала правоту школьника и добавила недостающий балл. Теперь Динис официально вошел в число стобалльников по химии в республике.

Напомним, в этом году химию сдавали 2 775 выпускников. По сравнению с прошлым годом количество стобалльников значительно увеличилось: 68 (а теперь 69!) школьников показали идеальный результат. Годом ранее максимум на экзамене получили 52 одиннадцатиклассника.

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