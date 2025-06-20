В Крыму ФСБ задержала двух подозреваемых в поджоге релейных шкафов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Сотрудниками ФСБ задержаны двое крымчан, подозреваемые в совершении террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры Крыма — поджог релейных шкафов на железной дороге в Сакском районе, они арестованы на два месяца, им предъявлено обвинение по статье о терроризме, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым.