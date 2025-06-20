В Крыму ФСБ задержала двух подозреваемых в поджоге релейных шкафов

Установлено, что двое жителей Крыма 1995 года рождения осуществили поджог релейных шкафов на железнодорожных путях в Сакском районе. Они были задержаны сотрудниками УФСБ и Крымского линейного отделения МВД на транспорте. Задержанные признались, что действовали по указанию неустановленного сотрудника главного управления разведки министерства обороны Украины, с которым поддерживали связь посредством мессенджера Telegram.
«Крымским линейным управлением МВД России на транспорте по факту совершения поджога двух релейных шкафов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (“Террористический акт”)» , — говорится в сообщении.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Оба задержанных арестованы судом на два месяца.