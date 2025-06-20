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За сутки в Иркутской области потушили два лесных пожара

Для тушения прибыли 23 спасателя, привлекли и авиационную технику.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области 5,5 гектара земли в Куйтунском и Черемховском районах были охвачены огнем. Для тушения задействовали 23 спасателей с использованием пяти единиц наземной техники. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, в это время мониторинг вели и восемь самолетов Ан-2 и семь легкомоторных самолетов.

— Утром 20 июня перешел один пожар площадью 1,5 гектара в Братском районе. В его тушении задействованы 50 человек и 10 единиц наземной техники, — пояснили в пресс-службе правительства.

Наземное патрулирование на протяжении дня будут вести 384 сотрудника лесной охраны.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области возобновляют ограничения на посещение лесов.