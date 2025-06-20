За сутки в Иркутской области потушили два лесных пожара

В Иркутской области 5,5 гектара земли в Куйтунском и Черемховском районах были охвачены огнем. Для тушения задействовали 23 спасателей с использованием пяти единиц наземной техники. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, в это время мониторинг вели и восемь самолетов Ан-2 и семь легкомоторных самолетов.