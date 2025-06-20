Главу фирмы «Инновация» из РТ обвиняют в налоговых махинациях на 36 млн рублей

Выяснилось, что бизнесмен указывал в отчетах ложные сведения о сделках с 14 контрагентами. Это позволило ему избежать уплаты НДС и налога на прибыль.
Сейчас проходят обыски и другие следственные действия. Возбуждено уголовное дело.
В Татарстане директор фирмы не заплатил налоги на 36 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ. По данным СУ СКР по республике, речь идет о руководителе компании «Инновация».
Выяснилось, что бизнесмен указывал в отчетах ложные сведения о сделках с 14 контрагентами. Это позволило ему избежать уплаты НДС и налога на прибыль.
Сейчас проходят обыски и другие следственные действия. Возбуждено уголовное дело.