Пожарные потушили огонь в подсобке ТЦ «Орбита» в Кировском районе Самары 20 июня

Возгорание заметили в пятницу утром. Никто не пострадал. Подробностями поделились представители областного ГУ МЧС.
Сведения о происшествии появились 20 июня в 8:43. Огонь охватил товар в подсобке двухэтажного ТЦ «Орбита» на улице Георгия Димитрова, 7а. Раскинулся всего на два «квадрата».
Посетители и сотрудники торгового центра выбрались на улицу до прибытия специалистов. Помощь медиков никому не потребовалась. Всего с пламенем боролись 43 человека и 11 спецмашин.
Ранее в столице 63-го региона на Ташкентской на ходу вспыхнул трамвай.
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