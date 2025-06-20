Белорус взял в долг у восьми знакомых 160 000 рублей, потратив на личные нужды

Сообщается, что в Октябрьский РОВД обратился 34-летний житель Могилева. Он сообщил, что его 31-летний знакомый взял в долг значительную сумму денег якобы на развитие бизнеса, однако деньги в оговоренные сроки не вернул. Милиция при проверке смогла установить еще семь жителей Могилева, которые пострадали при аналогичных обстоятельствах.