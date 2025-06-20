Белорус взял в долг у восьми знакомых 160 000 рублей, потратив на личные нужды. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.
Сообщается, что в Октябрьский РОВД обратился 34-летний житель Могилева. Он сообщил, что его 31-летний знакомый взял в долг значительную сумму денег якобы на развитие бизнеса, однако деньги в оговоренные сроки не вернул. Милиция при проверке смогла установить еще семь жителей Могилева, которые пострадали при аналогичных обстоятельствах.
«В итоге мужчина завладел суммой свыше 160 тысяч рублей, потратив деньги на личные нужды и не став выполнять свои обязательства», — отметили в ведомстве.
Следователи в отношении мужчины завели уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
Тем временем милиция опровергла появившуюся в сети информацию о маньяке в Минске.
Ранее в Минске студентка год копила деньги, чтобы слетать на море, но пошла в милицию.
Кроме того, белорусы отдохнут четыре дня подряд в июле 2025 года.